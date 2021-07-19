经济学家预期美国经济增速二季度已见顶

（早报讯）美国《华尔街日报》当地时间18日公布的一项调查显示，多数经济学家预期美国经济增长速度已在第二季度达到顶点，财政刺激政策和疫情防控措施放宽给经济带来的提振作用正在逐渐减弱。

美国商务部定于本月下旬公布第二季度经济数据。根据《华尔街日报》7月开展的调查，经济学家普遍预计，二季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算增长9.1%，经济总量恢复至疫情前水平。

调查预计，在就业增加、居民储蓄和财政政策的共同作用下，未来一年美国经济将保持稳健增长，但增速逐步放缓。今年三季度经济增速将放缓至7%，全年经济预计增长6.9%，2022年和2023年经济增速将分别下降至3.2%和2.3%。

摩根士丹利首席美国经济学家埃伦·曾特纳说，美国经济增速已经见顶，将步入更温和的扩张阶段。

报道指，根据经济学家预计，美国经济维持一定动能受益于三方面因素。一是数百万失业者可能重新找到工作，从而获得更多可供消费的收入。二是消费者在疫情期间积累大量储蓄，未来仍有增加支出的空间。三是联邦政府刺激政策尚未完全退出，仍可能产生一定提振作用。

不过，经济学家认为，这一过程同样伴随着风险。一方面，通货膨胀担忧将持续影响预期，部分商品和服务的成本可能快速上涨，持续推高通胀水平。另一方面，劳动力市场复苏速度可能逊于预期。当前，美国经济仍比疫情前缺少约700万就业岗位，供需错配等就业增长的障碍可能长期存在。