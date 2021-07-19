奥运防疫专家：阳性病例比预想中要低 奥运村依旧安全

（早报讯）为国际奥委会担任防疫顾问的独立专家组首席专家麦克洛斯基19日在有关《防疫手册》的新闻发布会上表示，东京奥运会入境人员中出现阳性病例在意料之中，这些被感染者在确诊后迅速被转移并隔离，因此奥运村依然安全。

据东京奥组委公布的信息，7月1日至19日，共有58名奥运相关人员确诊感染冠病。对此，麦克洛斯基表示，入境人员在出发前、抵达机场、入境日本后均需进行核酸检测，目的就是逐层筛查出感染冠病的人员，尽可能降低风险。他说，出现阳性病例在意料之中，而且数量极低，好于预期。

截至19日，奥运村中已经出现数起冠病确诊病例，当被问及奥运村是否安全时，麦克洛斯基非常肯定地回答“是的”。他表示，一旦检测结果呈阳性，被感染人士会立即被送往奥运村外单独的酒店房间隔离，并立刻追踪其密切接触者，尽可能降低传播风险。密切接触者同样必须居住在单独的房间内，虽然可以继续训练，但必须乘坐单独的交通工具，这样即使他们被感染，也不会传播给其他人。

南非奥委会18日宣布，两名南非男足队员的冠病检测结果呈阳性。他们与东道主日本队的首轮小组赛将在22日进行。

最新的《防疫手册》规定，密切接触者只要在赛前六小时的核酸检测结果呈阴性即可参赛，这对于对手来说是否安全引发了广泛讨论。根据麦克洛斯基的解释，这是因为核酸检测对病毒非常敏感，如果赛前没有检测出病毒，那么其体内病毒在六小时内就发展到具有传播性的概率极低。