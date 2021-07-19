文在寅不出席东京奥运 韩日首脑会晤告吹

（早报讯）据韩联社消息，韩国青瓦台与民沟通首席秘书朴秀贤19日在记者会上表示，总统文在寅不会在东京奥运期间访问日本。韩日首脑藉此机会举行会谈的可能性由此告吹。

朴秀贤表示，韩日基于在东京奥运期间举行两国领导人会谈的可能性，就两国之间悬而未决的历史问题、面向未来的合作方向等进行了建设性磋商，但未能取得预期成果，幷综合考虑其他情况作出上述决定。

分析指出，其他情况可能包括日本在《防卫白皮书》中挑衅独岛主权、日本驻韩大使馆总括公使相马弘尚日前涉韩国总统的失礼发言等。

一名青瓦台官员在书面答记者问中就这次失礼事件表示，相关发言令人难以接受，事发后青瓦台内部也就是否应该继续推动总统访日一事产生了怀疑态度。该人士还称，日本官房长官当天就此事表态称非常遗憾，韩方对此保持高度关注，幷敦促日本政府尽快采取适当的后续措施，防止类似事件再次发生。

报道称，日方没有全盘接受韩方提出的条件，即“举行首脑会谈幷取得实质性成果”也是此访告吹的理由之一。青瓦台一官员曾就双方协议进展介绍称，双方全面协商了两国间悬而未决的问题，最终目标是恢复双边关系，整体上取得了一点进展，但仍需进一步讨论。

截至目前为止，文在寅尚未与去年9月就任日本首相的菅义伟举行过面对面会谈。青瓦台一官员表示，原本十分期待韩日首脑的此次会面，但无奈事与愿违，对此深表遗憾。今后将继续争取与日对话，推动面向未来的韩日关系发展。

此前，日本《读卖新闻》报道称，韩国总统文在寅将在7月23日东京奥运会开幕当天访问日本，幷将与日本首相菅义伟进行会谈。

《读卖新闻》称，如果文在寅此次成行的话，将是菅义伟就职日本首相以来的首次日韩领导人面对面会谈。这次会谈计划在赤阪迎宾馆举行，预计双方将就二战时期的慰安妇与朝鲜劳工等历史遗留问题进行对话。