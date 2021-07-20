美国集合盟友将系列网攻行动明确归咎于中国

（早报讯）美国及其盟友包括北约、欧盟、英国、日本、加拿大、澳大利亚和新西兰，正式将全球一系列网络攻击行动明确归咎于中国。

彭博社和路透社综合报道，美国国家安全局、网络安全与基础设施安全局以及联邦调查局周一（19日）联合发表一份报告，详细介绍中国政府支持的网络黑客使用了超过50种策略、技术和方式，对美国与其盟友的电脑网络发动袭击，包括今年3月份通过微软公司的企业级电子邮件系统（Microsoft Exchange）发动的网络袭击。

美国国务卿布林肯指其行动“对我们的经济和国家安全构成了重大威胁”。

同日，美国司法部起诉四名中国公民包括三名安全官员和一名合同黑客，指控他们对美国和其他国家境内数十家公司、大学和政府机构发动网攻。

中国驻美国大使馆没有立即对报道置评。中国官方此前表示，中国也是黑客攻击的受害者，表明反对一切形式的网络攻击。

英国外长拉布周一发表声明说：“中国政府必须终止这种系统性的网攻行为，否则将被追究责任。”

美国白宫表示，正在与欧洲国家联手揭露中国的活动规模，并将采取措施予以反击。

美国总统拜登周一出席活动时向记者表示，有关中国情报机构利用黑客进行网络攻击的调查还没有结束，并指北京政府对网攻行动负有责任。

拜登说：“我的理解是，中国政府和俄罗斯政府的做法并无不同，他们没有直接参与，而是为黑客提供保护，甚至通融黑客的行为。”

今年3月初被问及微软电邮系统遭攻击一事，中国外交部发言人汪文斌表示，中国坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击和网络窃密行为。他强调，网络攻击溯源是复杂的技术问题，“将网络攻击直接与政府相关联，更是高度敏感的政治问题。中方希望有关媒体和企业采取专业和负责任的态度，在定性网络事件的时候基于充分证据，而不是无端猜测指责。”