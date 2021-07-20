美司法部禁止检察官获取记者通信记录

（早报讯）美国司法部长加兰宣布新政策，禁止联邦检察官在泄密调查中获取记者的电话和电邮记录。

美国之音报道，在此之前有消息指，美国前总统特朗普领导下的司法部利用传票获取记者和其他人的通信记录，试图找出政府中的泄密人。拜登政府说过，将停止这种极具争议的做法。

加兰在司法部领导层和联邦检察官的备忘录中表示，“司法部不再利用强制性的法律程序来获取新闻媒体在新闻采集活动中的信息或记录。”

这项政策意味着司法部将不再向记者、出版人和第三方的服务提供者发出传票、搜查令和法庭命令，以获取记者的通信记录。

不过，加兰表示，这项禁令不适用于获取正在接受刑事调查的记者的信息，也不适用于“使用犯罪方法”获取信息的记者。

加兰说：“这项禁令适用于新闻媒体成员在新闻采集时获得或出版了包括保密信息在内的政府信息。”

两个月前，美国司法部通知《华盛顿邮报》，《纽约时报》和美国有线电视新闻网（CNN）的记者说，特朗普在任时司法部秘密获取了他们的电话和电邮记录。当时司法部进行泄密调查时向苹果公司发出传票，要求获取两名民主党议员、他们的助理和家人的通信记录。

这个消息引发了记者和新闻自由促进人士的愤怒，导致司法部监察长对此启动了调查。加兰保证更改司法部获取记者通信记录的政策，并对让这些保护措施永久化的立法措施表示支持。

新闻自由记者委员会总干事布朗（Bruce Brown）发表声明说：“司法部长在此关键时刻采取必要的重大步骤来保卫新闻自由。这个历史性的新政策将确保记者在尽职告知公众时，不用害怕联邦政府会介入他们与保密消息人士之间的关系。”

新闻自由基金会也在推特上敦促国会，“立即编篡整理这些规定，让它们具有法律效力。”