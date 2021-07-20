分析：去年的美国政治民调是几十年来最不准确的

（早报讯）一项新的分析显示，在去年11月3日美国总统大选投票之前进行的2020年民调是几十年来最不准确的民调之一。

美国之音报道，美国民调行业的专业组织“美国民意研究协会”表示，他们检查了2858项民调，其中包括数百项全国性和州级的民调，发现这些民调一致低估了时任总统特朗普的支持率，尽管他在选举中还是输给了民主党总统候选人拜登，也就是现任的美国总统。

该组织发现，这些民调将拜登和特朗普在全国普选中的差距分别夸大了3.9个百分点，在州一级民调中的差距夸大了4.3个百分点。

美国民意研究协会表示，误差率达到了“不同寻常的程度”，在全国普选中为40年来最高，在州级民调中至少为20年来最高。

但随着漫长的竞选结束，民调显示的选举结果是完全准确的，投票前两周进行的所有66项调查都显示，拜登将击败特朗普。参议院选举的民调就不那么准确了，选举前的民调只正确地预测了三分之二的获胜者。

在实际投票中，拜登以51.3%对46.8%的差距击败特朗普，计票结果为8130万票比7420万票。

该民调行业组织说：“无论候选人是在竞选总统、参议员还是州长，总体而言，民调的差距体现为——民主党候选人在民调中的表现比最终认证的选举结果更好，而共和党候选人在民调中的表现比最终认证的选举结果更差。”

2016年美国总统大选时，民调机构低估了特朗普在关键州的支持率。他在通往白宫四年任期的道路上出人意料地赢得了这些州的支持。民调机构在那次选举之后得出的结论是，他们先前忽略了美国选民中因不同教育程度所致的投票习惯差异，即受过大学教育的选民更倾向于支持民主党人，而非共和党人。

这份2020年民调分析报告的作者说，他们不确定是什么因素导致了去年的错误，但他们表示，一部分人特别是共和党人对民意调查的回应率下降，这可能是一个关键因素。

特朗普经常抨击显示他选举失利的民调，错误地宣称民调是“假的”或者是旨在压制人们对他连任的热情。

民调人员说，在人们压根就不回答民调人员问题的情况下，我们不可能知道他们不参与民调的原因。

他们在分析报告中指出，“根据现有的数据，要确定为什么相比最终认证的选举结果，民调夸大了民主党和共和党之间的选票差距看来是不可能的。”