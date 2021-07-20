失踪的东奥会乌干达举重选手已被找到

（早报讯）到日本参加东京奥运会的一名乌干达运动员日前失踪，日本警方周二（20日）说，这名运动员已经被找到。

参加东京奥运会的运动员必须每日接受冠病检测。直到16日午时，20岁的乌干达举重选手塞基托莱科（Julius Ssekitoleko）依然没有向聚合酶链式反应（PCR）检测中心报到。塞基托莱科离开前留了一张纸条，说自己要找工作，并要求将自己的物件送回给在乌干达的家人。

塞基托莱科近日发现，由于配额制度，他将无法参加周五开幕的东京奥运会。

大阪警方告诉法新社，塞基托莱科在三重县被发现，没有受伤，也没有参与任何犯罪活动。警方说：“他带着自己的身份证并表明了自己的身份。我们不确定应该把这个人送到谁哪里——团队还是大使馆。”

警方表示，塞基托莱科曾前往日本中部的名古屋，然后前往附近的岐阜县，然后向南前往三重县。警方说：“他被发现在一所属于与该男子有联系的人的房子里。他没有反抗。他坦率地跟我们说话。我们仍在询问他的动机。”

乌干达外交部长奥耶姆（Henry Okello Oryem）告诉法新社，乌干达当局已获悉塞基托莱科已被找到并正在接受讯问。他表示，乌干达政府正在同日本政府合作，以了解塞基托莱科失踪的详情。“作为政府，我们已经就举重运动员的失踪向日本政府道歉。”“这是不可接受的行为和背叛。”