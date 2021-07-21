涉嫌非法充当外国代理人 特朗普重要筹款人巴拉克被捕

（早报讯）美国前总统特朗普的亿万富翁朋友兼重要筹款人托马斯·巴拉克周二（20日）被捕，控状指其涉嫌违反《外国代理人登记法》，代表阿拉伯联合酋长国向美国政府进行游说活动。

路透社报道，纽约布鲁克林联邦检察官提起七项诉状，指控阿联酋商人托马斯·巴拉克（Thomas Barrack）没有注册为外国代理人，并利用其影响力推进阿联酋在美国的外交政策目标。

巴拉克也被控接受联邦调查局（FBI）问话期间，多次就他与阿联酋打交道的事撒谎。

他于周二早上在洛杉矶被联邦人员带走。根据纽约布鲁克林联邦法院公布的起诉书，另有两名男性也被控参与这项非法代理人计划。

巴洛克的发言人对当局指控予以驳斥，该发言人说：“巴洛克先生一开始就主动协助调查。他没有犯法，也不会认罪。”

美国联邦检察寻求拘留巴拉克，并在一份法庭文件中表示，鉴于巴拉克拥有庞大财富、私人飞机及其国际旅行史，这一切表明他有可能潜逃。

现年74岁的巴拉克是特朗普的长期盟友，为专注于数字基础设施的私募股权公司DigitalBridge Group Inc的创始人，该公司原名Colony Capital Inc，刚在6月宣布更名。

《外国代理人登记法》要求在美国境内代表外国委托人行事者必须登记注册。根据美国司法部，违法者可面对罚款5000美元（约6840新元）及或最高五年监禁的刑罚。