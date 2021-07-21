海地新政府成立并选出新总理

（早报讯）海地新政府周二（20日）成立，71岁的神经外科医生阿里埃尔·亨利（Ariel Henry）出任总理。海地总统莫伊兹两周前遭枪杀身亡。

路透社和新华社综合报道，新政府就职仪式当天下午在海地首都太子港举行，前总理约瑟夫在新政府中担任外交部长。新政府财经部长等多个职位仍由前内阁成员担任。

亨利在就职演说中表示，新政府首要任务之一是恢复社会秩序，确保国家安全，为组织总统和议会选举创造条件。他说，新政府将优化投资环境，努力修复冠病疫情和社会犯罪冲击下的经济。

亨利在就职仪式开始前，为本月7日遇刺身亡的总统莫伊兹举行了哀悼活动，他表示要彻查总统遇刺案件，将罪犯绳之以法。

美国国务卿布林肯周二发表声明说，发生了令人发指的暗杀事件后，成立新政府对海地来说是积极与必要的一步。

他说，美国政府对海地政治领导人共同选择一位新总理和团结内阁以重新规划前进道路表示欢迎。

海地总统莫伊兹在遇袭前已于5日签署任命，由前政府部长亨利出任新一任总理，接替约瑟夫。原定于7日举行的新总理就职仪式因当天凌晨总统遇刺而取消。

亨利2015至2016年先后担任海地内政部长、社会事务和劳工部长。

海地位于加勒比海北部的伊斯帕尼奥拉岛，人口超过1000万。近年来，海地各党派之间政治纷争错综复杂，社会治安问题突出。