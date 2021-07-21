印度补报逾3500起死例 周三死例跃升本月最高

（早报讯）由于印度最富裕的马哈拉施特拉邦将此前未纳入冠病死亡病例的3509起死亡病例重新计算在内，使得印度周三（21日）的死亡病例逼近4000起，跃升为本月以来最高。

路透社报道，马哈拉施特拉邦（Maharashtra）位于印度中西部，首府孟买是印度的金融和商业中心。

印度联邦卫生部周三说，当天新增死亡病例3998起，其中3509起是之前的数据，他们现在把这3509起死亡病例纳入马哈拉施特拉邦的冠病死亡统计中。

该部门没有为之前的错误提供任何解释。漏报数据此前也曾发生，印度当局过去会把它归咎于行政错误，并在发现错误后把漏报的数据补上。

上个月，当局把一些没有出现在官方数据的死亡病例加入比哈尔邦（Bihar）的统计，使这个贫穷地区的冠病死亡病例一天内多了五千多起。

面对这些突然出现的未经记录死亡病例，人们更加坚信印度真正的冠病死亡人数远远高于官方公布的数字。

印度卫生部周三的数据显示，印度过去24小时增加了4万2015起确诊病例。

据印度官方统计，印度至今累计冠病确诊病例达3122万起，累计死亡病例41万8480起。但总部位于华盛顿的全球发展中心在周二的一份报告中估计，印度真正的冠病死亡总数可能高达490万起。