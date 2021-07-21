韩国疫苗接种预约平台瘫痪 文在寅斥幕僚应对不力

（早报讯）据韩联社消息，韩国青瓦台发言人朴炅美周三（7月21日）表示，总统文在寅当天就冠病疫苗预约平台瘫痪一事斥责幕僚应对不力，并要求拿出有效解法。

上周，韩国55岁至59岁人群的冠病疫苗接种预约因系统瘫痪而一度暂停。针对53岁至54岁人群的疫苗接种预约19日开始，但预约平台瘫痪，给不少民众带来不便。文在寅表示，这与信息通信强国的地位不符。

文在寅要求疾病管理厅、行政安全部、科学技术信息通信部等政府部门共同应对，幷同青瓦台社会首秘室、科技辅佐官室密切合作，确保疫苗接种预约系统顺利运行。文在寅还指示有关部门向协助韩国染疫舰员回国的各国转达谢意。

韩国冠病疫情处于第四波大流行，首都圈地区12日启动的最高级别防疫响应7月25日结束，韩政府周末将决定是否调整响应级别。韩国中央灾难安全对策本部第一管制官李基日21日表示，将根据本周疫情走势、基本传染数、人口流动量等多种指标，在周末确定下周防疫安排。

韩国21日新增1784起确诊病例，创下单日病例数之最。李基日表示，首都圈启动第四级保持社交距离响应已有10天，起初预计最快七天左右奏效，但至今没有明显效果。一般来讲，周三确诊病例最多，然而本周四（22日）发布的21日统计将计入清海部队确诊病例，单日新增病例恐将大增。目前估计疫情在周五或周六会有所缓解。

关于清海部队确诊病例，韩国国防部21日称，因集体感染提前返航的海军清海部队第34批赴亚丁湾护航编队新增19起确诊病例，累计确诊病例为266起，阳性率高达88%。