印尼单日冠病死亡病例数再创新高 政府延长紧急行动限制

（早报讯）印尼官周三（7月21日）下午通报，印尼过去24小时内新增3万3772起确诊病例，累计确诊病例已达298万3830起；新增死亡病例为1383起，创下单日新增死亡病例数最高纪录，也是该国连续第六天单日死亡病例超过1000起。

由于此轮反弹疫情仍未有缓解，印尼政府决定从当天起将“社会活动紧急限制”实施期限延长五天至本月25日。

印尼总统佐科称，这是一个“非常艰难的决定”；为了能减缓疫情，政府不得不作出这样的决定。佐科称，社会活动紧急限制措施实施至今，新增病例数和医院病床占用率“已有所下降”。他表示，如果每日新增病例数继续下降，紧急限制措施将从本月26日起“分阶段解除”。

印尼6月份以来新增病例数和死亡病例数猛增，本月3日至20日，印尼政府在人口最为集中、疫情也最为严重的爪哇岛和旅游胜地峇厘岛及其他岛屿的15个县实施“社会活动紧急限制”措施。其内容包括非重要行业全员居家办公；所有教学活动均线上进行；关闭购物中心、商场和贸易中心；传统市场、超市、杂货店营业至每日晚上8点、只能接纳客容量的50%；餐馆、咖啡厅等禁止堂食、外卖营业至晚上8点；关闭宗教场所、公园、文化体育娱乐场所、旅游景点等。

佐科说，他已指示有关内阁部长尽快向受到紧急限制措施影响、有条件获得社会援助的个人、家庭和企业发放社会援助。这包括现金援助、大米等生活必需品援助、网络资费和电费补贴等。

据印尼社会部数据，该国有1890万个家庭和上百万家小微企业将获得社会援助。为此，该国财政部已大幅提高社会援助资金预算。