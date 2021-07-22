美国防长：从阿富汗撤军按计划安全进行

（早报讯）美国国防部长奥斯汀表示，美军以安全的形式从阿富汗撤出，并按照计划于8月底结束。

据俄罗斯卫星网周四（7月22日）报道，奥斯汀在五角大楼举行的新闻发布会上称：“撤军行动继续按照时间表安全进行。我们将在8月底才完全撤出。”

奥斯汀强调，在阿富汗的使命还没有完成，并感谢军人勇敢服役。

当地时间7月8日，美国总统拜登就阿富汗撤军计划发表讲话。他表示，美国在阿富汗持续近20年的军事任务将提前于8月31日正式结束。

拜登曾于4月宣布，在“911”恐怖袭击事件发生20周年的纪念日，也就是今年9月11日前完成所有撤离工作。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫指出，美国在阿富汗的任务以失败告终。他说：“照拜登总统说，美国撤军是因为认为任务已经完成。当然，他是尽力给当前局势抹上积极色彩，但大家都明白，他们的任务失败了。连美国国内也公开承认这一点。”

今年是阿富汗战争20周年。这场美国历史上持续时间最长的战争，不仅给美国带来旷日持久的巨大消耗，更给阿富汗人民带来深重灾难，国家持续动荡，甚至陷入越反越恐的怪圈。

有分析指出，美国及其盟国为尽快摆脱战争泥潭，以不负责任的方式从阿富汗撤军，给该国留下巨大的“安全黑洞”。作为阿富汗持续动荡的始作俑者，美国在阿内部和谈举步维艰、极端组织趁乱做大的风险不断增加的情况下加速撤军，不仅牺牲了阿富汗人民的利益，也令地区国家安全风险陡增。