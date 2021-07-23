赛艇选手傅雪鏵无缘直接晋级复赛 放眼明天复活赛

（早报讯）新加坡赛艇女将傅雪鏵是本届夏季奥运会新加坡第一位出场的选手，今早（23日）她在女子单人双桨赛艇2000米第二场预赛中，排名第六，明天必须在复活赛中争取复赛资格。

她的成绩为8分31秒12。

傅雪鏵在位处中央的第四道，她的对手有乌干达的卡特琳·诺博尔、希腊的安妮塔·基里杜、千里达与多巴哥的费丽莎·爱莎·周、爱尔兰的萨尼塔·培斯普尔，及墨西哥的肯尼娅·莱楚加。

萨尼塔是2018与2019年世界锦标赛冠军得主。这场预赛，萨尼塔以巨大优势夺得第一，成绩为7分46秒08。墨西哥与希腊选手则分处第二与第三名，直接晋级复赛。

傅雪鏵赛后受访时说：“我想我已经尽了全力，但事情不会总是完美。我还在学习。当我们比赛时我们一定全力以赴，但结束后一定会检讨自己，才明白自己有哪些部分需要改进。我不是完人，我在比赛过程中也犯错，我已经来到奥运会，每次比赛都是为了下次而学习。”

第一次参加奥运会，人生第一场大赛就与世界冠军同组，傅雪鏵在第四道，萨尼塔在第五道。傅雪鏵说，由于赛场有侧向的风，她一开始就有一点偏向萨尼塔的赛道，有点影响到自己，她相信经验丰富的对手若发生同样状况会有不同反应，因此希望能就此得到教训。

“有时候我觉得自己是不是对自己太残酷了，我总是无法相信自己能够与她们竞争，心想糟了，我跟世界冠军同组，这让我开始怀疑，必须重整心情，尝试专注于比赛，回到自己赛前的战略，与教练合作，好好执行。”

傅雪鏵已经付出了全力，她表示必须回去好好准备，研究明天复活赛中可以执行怎样的战术，可以忍耐多大的身体疼痛。

赛艇是数一数二让人体肌肉季度酸痛的运动项目，2000米冲刺，选手身体必须忍受巨大疼痛。

无论如何，比赛开始，傅雪鏵就会全力以赴。

傅雪鏵是一名护士，一边工作一边训练，终于在今年5月通过亚洲—大洋洲赛艇资格赛以8分34秒07完赛，排名第12，赶上奥运末班车。