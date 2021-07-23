默克尔“谢幕记者会” 回顾执政16年与对德国未来期许

（早报讯）德国总理默克尔周四（22日）出席了其任内最后一次夏季记者会。她回顾了执政16年带领德国应对的五场危机，也提及在应对气候变化和难民政策等方面的遗憾。

默克尔同时表达了自己对于今后能够有更多女性和出身东部的德国人扮演国家领导角色的期许。

中新社报道，默克尔的“告别记者会”选在柏林政府区的联邦新闻发布会大厅举行。这是一个由德国记者组成的、独立于政府之外的协会，负责承办每周三次的德国联邦政府例行发布会。

按照惯例，默克尔每年7月或8月都会出席该机构举行的“夏季记者会”，回答德国媒体和国际媒体的提问。

由于德国即将于9月底举行大选，而默克尔将不再寻求连任，这意味着7月22日理论上是默克尔最后一次集中回答记者提问。德国总理府在当天的新闻稿中将之称为默克尔面对柏林新闻界的“最后一场夏季记者会”。

当被问到如何看待“危机总理”这一称号时，默克尔说：“生活中如果没有危机，那当然会更容易，但当危机出现时，就必须加以应对。”

在默克尔看来，她执政期间先后带领德国应对了2007年全球金融危机、欧债危机、2015年难民危机、气候变化和冠病大流行五场危机。

默克尔说：“仅靠一个国家的国内政策无法战胜我们面临的挑战，我们唯有作为国际社会的一部分才能战胜挑战，正如气候问题——这是贯穿我的任期的一个启示。”

在难民问题上，默克尔未再展现出2015年难民危机时选择国门洞开的态度。2015年至2016欧洲难民危机高峰期时，一度有超过100万新难民涌入德国，其带来的种种问题延续至今。

当被问及美国和北约从阿富汗撤军后，德国是否有道义责任去接纳逃离阿富汗的人时，默克尔表示，德国已经接纳了非常多的阿富汗难民，但她认为，当前必须尽一切所能实现阿富汗政治和谈，让当地人过上尽可能和平的生活，“把难民都接到德国并不能解决所有问题。”

默克尔同时对欧盟至今未能就统一的难民政策达成一致提出批评。她表示，这必须在今后数年内得到解决。

回顾自己在气候领域的工作，默克尔坦言，在实现全球2摄氏度温控目标这一意义上，她担任总理期间“实现的成果还不够多”，今后必须加快速度。

作为首位出身德国东部的总理和首位女性总理，默克尔当天亦谈到了德国统一后东西部融合问题以及女性地位提升的问题。她表示，自己的继任者应该对东部人民的生活经历怀有一定的敏感度，她同时期待今后有更多出身东部的人扮演领导角色。

谈及女性地位的提升，默克尔说，德国在这方面进步的速度仍然缓慢，但所幸通过强制规定，女性在政治组织核心层和企业董事会必须占据一定比例等，支持了女性地位的提升。她笑称，“当我1990年踏入政界时，我曾经把这一切想象得很轻松。”

尽管任期仅剩两个多月，但默克尔强调，本届政府仍有许多工作要完成，例如欧盟新出台的“Fitfor55”气候法草案相关谈判。她表示，该法案对下一届政府十分重要，“我们希望能够实现良好的交接”。

在记者会上，这位“危机总理”仍不忘洪水灾情后的重建工作。她还利用这一场合向国民喊话，劝说人们积极接种冠病疫苗，“越多人接种，我们离重回自由就越近”。

有记者问默克尔，卸任总理后会怀念什么。默克尔说：“只有当真正离开后，才会知道怀念些什么。因此这是一个留给未来的提问。”