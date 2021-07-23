拜登谴责古巴当局镇压抗议 制裁相关官员和实体

（早报讯）拜登周四（22日）抨击古巴政府镇压追求自由的古巴抗议者，并对古巴军方负责人和领导袭击示威者的古巴安全部门负责人实施制裁。

美国之音报道，拜登说：“我明确谴责大规模的拘留和虚假的审判，这些审判不公正地将那些敢于发声的人们判刑入狱，企图恐吓和威胁古巴人民使其保持沉默。”

拜登说：“古巴人民与所有人民一样享有言论自由与和平集会的权利，美国与勇敢的古巴人站在一起，他们走上街头，反对共产主义政权下62年的压迫。”

拜登此次对古巴政府行为的谴责是很大的转变。美国前总统特朗普对古巴采取强硬立场后，他曾承诺努力缓和与古巴的关系。古巴距离美国沿海的佛罗里达州仅145公里。

此轮制裁针对的是古巴革命武装力量部部长阿尔瓦罗·洛佩斯·美亚拉和古巴内政部下属的特种作战旅，该武装力量也被称为“黑色贝雷帽”。

拜登表明，上述制裁“只是开端”，美国将继续向古巴相关人士施加制裁。

另据新华社，古巴外长罗德里格斯周四痛斥美国政府对古巴的新制裁，认为制裁“毫无根据且具有诽谤性”，不具实际效力。

罗德里格斯召开新闻发布会，强调古巴政府依法控制游行活动中的暴力行为，不存在镇压古巴民众情况，谴责美国政府操纵信息、企图干涉古巴内政。

他还揭批美国政府正向部分欧洲和拉丁美洲国家施压，企图要求这些国家反对古巴政府。

古巴部分地区7月11日发生反政府游行活动，古巴政府随后出示相关证据，指出活动由美国政府直接插手，企图破坏古巴社会稳定。古巴政府还要求美国解除对古巴封锁，尊重古巴主权。

据古巴政府统计，仅在美国前总统特朗普执政的4年内，美国政府对古巴取的单方面制裁措施就超过240项，其中超过50项在冠病疫情肆虐期间开始实施，给古巴民众的生活带来严重冲击。

据统计，仅在2019年4月至2020年12月间，美国对古巴封锁已造成古巴91.57亿美元（约124亿新元）的损失。自1962年以来，美国对古巴封锁已导致古巴累计损失1478.53亿美元。