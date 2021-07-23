东京奥组委宣布开幕式将按原计划呈现

（早报讯）东京奥运会将于周五（23日）晚8时（新加坡时间晚上7时）在国立竞技场以不接纳观众的方式举行开幕式。据日本媒体报道，虽然表演总监小林贤太郎已被东京奥组委解除职务，但开幕式仍将按照原计划进行。

在东京奥运会开闭幕式制作、演出团队中担任“表演总监”的小林贤太郎，在奥运会开幕前夕的22日被东京奥组委解除职务。据报道，小林贤太郎的早期作品中存在揶揄犹太人遭大屠杀的内容，受到社会各界批评。东京奥组委22日晚表示，在解聘小林贤太郎后，奥组委再次认真研究了东京奥运会开幕式的表演内容，确认开幕式的演出都是各领域的创作者经过反复研究创作的，幷没有小林贤太郎自己一个人经手制作的内容。因此，开幕式仍将按照原计划予以呈现，目前正加紧准备。

此外，东京奥组委23日发布消息称，新增19名东京奥运会相关人士冠病检测呈阳性，其中包括三名外籍奥运选手。据东京奥组委自7月1日起至今发布的信息，已有106名奥运相关人士冠病检测结果呈阳性。

据日本《日刊体育》网站报道，在东京奥运会开幕式上，此次各国代表团将首次以日语五十音图的顺序入场。报道称，各国入场仪式预计将在当地时间晚上8时30分至40分左右开始。其中希腊将首先入场，主办国日本最后登场。