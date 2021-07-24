美国近90%地区冠病确诊病例数攀升

（早报讯）目前美国近90%地区的冠病确诊病例数都在攀升，新增确诊病例、住院病例、死亡病例等核心指标再次反弹。

新华社报道，美国疾病控制和预防中心周五（23日）公布的每周疫情报告显示，截至周四，全美有35%的县正经历高水平的冠病病毒社区传播，疫苗接种率低的地区疫情反弹更为严重。

美国疾控中心数据显示，截至7月21日，美国七天平均日增确诊病例约4万起，较前一周上升46.7%；七天平均日增死亡病例约220起，较前一周上升9.3%。此外，截至7月19日，七天平均日增住院病例约3500起，较前一周上升32.2%。

美疾控中心表示，近期疫情指标严重反弹与高传染性变异病毒——德尔塔毒株加速传播有很大关系。据介绍，目前美国所有新增确诊病例都是由感染变种冠病病毒所致，其中德尔塔变种毒株占主导地位，估计其导致的感染病例占近期全美新增确诊病例的83.2%。确诊病例上升将导致更多的住院和死亡病例，并将加剧医疗机构的负担。

疾控中心指出，加强自我防护，包括尽快接种疫苗，有助于降低感染风险，这也是减缓病毒变异的最佳方式。

近来美国冠病疫苗接种进度呈减缓之势。美国疾控中心网站数据显示，截至7月22日，全美接种至少一剂冠病疫苗的人数约1.87亿，占总人口的56.4%；完成疫苗接种的人数约1.62亿，占总人口的48.8%。