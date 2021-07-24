耶伦敦促美国会尽快提高债务上限避免违约风险

（早报讯）美国财政部长耶伦敦促美国国会尽快提高联邦政府债务上限，以避免政府债务违约风险。

新华社报道，耶伦周五（23日）在写给美国国会民主、共和两党领袖的信中说，2019年的跨党派预算法案允许财政部发行新债直至2021年7月31日，从8月1日开始美国未偿债务将达到法定上限。如果国会不在8月2日之前提高债务上限或者暂停其生效，财政部将需要开始采取额外的非常规措施以避免美国债务违约。

耶伦表示，财政部当前无法预测这些非常规措施可以持续多长时间。在某些情形下，等到国会结束夏季休会、9月中旬复会后，财政部持有的现金和非常规措施可能会很快耗尽。

耶伦敦促国会尽快采取行动维持美国债务信用。她警告，债务违约将对美国经济和所有美国人生计造成无可挽回的伤害。

2011年8月，美国国会两党围绕提高债务上限的持续博弈造成资本市场剧烈波动，导致国际信用评级机构标准普尔将美国主权信用评级由“AAA”下调一档至“AA+”。这是美国历史上首次遭到主权信用降级。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。截至目前，美国公共债务规模已突破28万亿美元（约38万亿新元）。美国国会预算办公室日前警告，如果国会不通过新的立法提高债务上限或者暂停其生效，美国很可能在今年10月或11月面临政府债务违约风险。