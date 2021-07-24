传阿末扎希及另2国会议员确诊冠病

（早报讯）马来西亚后天（7月26日）将召开国会特别会议，却在今晚传出有三名国会议员，包括巫统主席阿末扎希确诊感染冠病。

《马来西亚前锋报》引述消息人士指出，共有35名国会议员及助理确诊，包括也是霹雳州峇眼区国会议员的阿末扎希。不过，阿末扎希或巫统方面没有针对报道发表任何谈话，因此无法证实阿末扎希是否确诊。

早前也传出联邦直辖区部长安努亚慕沙确诊，但他的助理已否认此事。安努亚慕沙也是吉兰丹州格底里区国会议员，他的特别助理日前确诊，他从7月15日开始自我隔离。

另一名被指确诊的是伊斯兰党丹州万捷区国会议员聂阿都，他今晚回复记者询问时，澄清自己并没有确诊冠病。

此外，前锋报还引述消息人士说，国会下议院副议长莫哈末拉昔的高级助理也确诊，因此，莫哈末拉昔属于与确诊患者近距离接触者，必须隔离。

不过，莫哈末拉昔的助理莫哈末阿菲今晚在手机应用WhatsApp的媒体群组澄清，莫哈末拉昔的所有助理及官员的冠病病毒检测均呈阴性，莫哈末拉昔也不曾接触确诊的国会议员。

马国国会议员为了出席国会特别会议，已陆续接受冠病病毒检测，但由于官方没有提供相关资料，因此不清楚是否有国会议员确诊，或因接触确诊患者而须隔离。

国会下议院议长阿兹哈昨日透露，在220名国会议员中，有181人已完成两剂冠病疫苗接种、35人接种了首剂疫苗，以及4人因特定原因尚未接种。他当时说，不管是否已完成接种，所有国会议员都获准参与国会特别会议。