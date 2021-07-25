马国7名议员与社运人士报案 彻查部长抗疫失责

（早报讯）马来西亚特别国会会议召开前夕，数名在野党国会议员及社运分子今日（7月25日）前往吉隆坡警局报案，指控卫生部长阿汉峇峇和其他相关部长，“疏忽”处理冠病疫情。

他们批评政府无能与抗疫不力，以致马来西亚人民成为疫情的受害者。

他们在报案书中说：“检查卫生部数据和现有法律之后，我们要求警方援引刑事法典第269条文（可能散播传染病之疏忽行为）和304A条文（疏忽致死），调查卫生部长和其他有份处理冠病疫情的部长。这是因为我们发现，部长执行职责期间存在刑事疏忽，导致危险和致命的2019冠病在社区扩散。”

今日前往吉隆坡班台警局报案的国会议员包括民兴党的阿兹加曼（实邦加）、慕丽娜（哥打毛律）；公正党的法米法兹（班底谷）、玛利亚陈（八打灵再也）；行动党的俞利文（古晋）、查尔斯（巴生）与杨巧双（泗岩沫）。社运分子安美嘉及玛丽娜也有在场。玛丽娜也是前首相马哈迪的女儿。

安美嘉也是马来西亚人权协会主席，她今日在警局外举行通过面簿直播指出，他们是针对国盟政府抗疫失败，针对卫生部长及其他相关部门的部长作出投报。

“我们决定报警，是因为我们认为必须要有问责制，我们所提及的一些课题，包括没有足够的及早检测、政府未分享资讯、移工的待遇、未及早将资源分配给医院等。”

根据刑事法典第269条文，任何人违法或因疏忽而犯下任何他知道或有理由相信会传播任何危害生命疾病的行为，罪成可被判坐牢长达6个月或罚款，或两者兼施。

而刑事法典第304A条文则阐明，任何人因轻率或疏忽的行为导致任何人死亡，但不等于杀人罪，可被判监2年或罚款，或两者兼施。