马来西亚新增1万7045确诊 累计病例破100万

（早报讯）马来西亚冠病疫情严峻，全国累计确诊病例破百万，单日确诊病例也再创新高。

星洲网报道，卫生总监诺希山说，今日（7月25日）新增1万7045起病例，累计病例达101万3438起。

这是马来西亚单日新增病例连续3天写下最高纪录，同时也连续13天呈五位数确诊。此趋势使全国累计病例在今天超过100万起。

马来西亚累计病例在5月22日超过50万起，当时平均单日新增6000多起病例。这意味着马来西亚从5月23日至今的约两个月内，累计超过50万起病例。

数据也显示，马来西亚累计病例只在8天时间内，从90万起（7月17日累计90万5851起）增至今日的100万起。

诺希山说，雪隆区今日新增病例首次破万，共新增1万零545起病例，占国内新增病例总数的61%。

他说，雪兰莪今日新增8500起病例，这也是雪州的新高纪录，累计36万7460起。吉隆坡则新增2045起病例，累计11万零51起。这也是吉隆坡连续三天单日新增超过2000起。

继雪隆之后，新增病例第三高的州属是吉打，共增1216起病例，累计3万8477起，这也吉打州内至今的最高记录。此前的最高纪录，是7月23日的937起，紧接着是柔佛（950起）、沙巴（818起）、霹雳（609起）、槟城（573起）、森美兰（513起）、彭亨（424起）、砂拉越（407起）、马六甲（370起）、登嘉楼（273起）、吉兰丹（266起）、布城（50起）、纳闽（21起）和玻璃市（10起）。