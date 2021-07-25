马来西亚合约医生明早11点进行大规模罢工

（早报讯）马来西亚合约医生罢工组织呼吁所有参与周一（7月26日）罢工行动的合约医生，当天早上11时从卫生部属下的医院大厅里开始进行大规模罢工。

该组织今日（7月25日）发文告指出，罢工分为三个类别，其中非关键领域的医护人员，可以在遵守标准作业程序（SOP）的情况下，于11时在医院大厅集合并开始进行罢工。

“在罢工前，将工作交付给其他医护人员，以确保不危及病患；手持‘#Hartal Doktor Kontrak’的牌子，录下大规模罢工行动的视频并上传至社交媒体。”

此外，关键领域例如加护病房（ICU）、儿病监护病房（PICU）、心脏重症加护病房（CCU）、冠心病康复病房（CRW）和儿科高护病房（HDW）的医生，在交付工作给其他医护人员之后，才能在早上11时进行罢工。

“如果上级召唤人员，所有涉及的人员需返回工作岗位。”

至于新冠肺炎、低风险隔离及治疗中心（PKRC）、冠病评估中心（CAC）、疫苗接种中心和县医院的医生，仅被鼓励在早上11时手持牌子，录下大规模罢工行动的视频并上传至社交媒体。

首相慕尤丁本月23日宣布，内阁同意延长合约雇用医生、牙医及药剂师的服务合约2年，同时合约医生也将享有和正聘医生一样的全薪进修假期及奖学金赞助。

随后合约医生罢工组织主办方指出，尽管政府已宣布解决合约医护人员的方案，但他们依旧会按计划在7月26日罢工，因为政府23日的宣布并没有从根本上解决他们的投诉。

合约医生罢工组织行动代表乌玛巴拉卡医生指出，预计有4000至5000名合约医生将在周一参与合约医生罢工行动。