奥委会允许得奖选手不戴口罩 在奖牌仪式上拍照30秒

（早报讯）国际奥委会表示，在所有东京奥运会场，包括奖牌仪式上，运动员都必须佩戴口罩。但是，根据一项新政策，运动员可以在领奖台上短暂摘下口罩，以获得拍照机会。

路透社报道，作为本届奥运在对抗冠病严格措施的一部分，所有比赛场馆内外的所有运动员、工作人员和媒体都必须佩戴口罩。但是，国际奥委会周日（25日）说，运动员可以在领奖台上短暂地摘下口罩30秒，以获得拍照的机会。

对于运动员可以在领奖台上短暂摘下口罩拍照的新条例，国际奥委会发言人亚当斯作出回应时否认奥委会放松了防疫措施。他说：“不，没有放松，我们会敦促并要求所有人遵守规则。这对体育项目、对每个参与者以及对我们的日本朋友都很重要，这将发出一个强烈的信息。"

据报道，在周日上午的一场游泳决赛中，美国选手卡利斯在男子400米混合泳赢得金牌后，在获胜者的领奖台上摘下口罩。他身旁站着没有戴口罩的亚军莱特兰，以及季军澳大利亚选手史密斯，后者随后也摘下了口罩。三名选手在领奖台上摘下口罩的举动引发热议。

国际奥委会的一位发言人说：“今天上午在会场的游泳运动员都遵循了组委会所给予的指示。这些指示符合一项新的政策，该政策正在被传达给所有人。” 发言人说，组委会允许选手在领奖台上摘下口罩最多30秒，在保持社交距离的情况下拍照。"