马国加强全面执法 勒令关闭49违反SOP场所

（早报讯）马来西亚副首相依斯迈沙比里指出，由于出现太多违反标准作业程序（SOP）事件，因此政府已对工厂和商业场所加强全面执法。

他说，共有49家工厂、商业场所及建筑工地因为违反SOP而被指示关闭。

依斯迈沙比里今日（7月25日）发文告指出，调查遵守SOP特工队昨日检查了1300间工厂、1万4025间商业场所、360个建筑工地和173间员工宿舍。

他指出，警方昨日（24日）逮捕482名违反防疫标准作业程序的人士，其中有457人接获罚单、11人被延扣及14人被保释。

此外，依斯迈沙比里宣布，政府决定在吉兰丹、霹雳、登嘉楼、吉打及沙巴的28个地点实施两个星期的加强行动管制令（EMCO），生效日期为7月27日至8月9日。

他说，在吉兰丹，巴西富地县武吉爪哇区及武吉阿巴区的14个地点，包括士里欣镇（Pekan Selising）、甘榜士里欣（Kg Selising）、甘榜督迪尔（Kg Tok Dir）等。

霹雳州峇登司南马县乌鲁司南马区的4个地点；登嘉楼瓜登马尼区甘榜德洛蒙纳拉（Kampung Teluk Menara），以及吉打州浮罗交怡甘榜武吉玛鲁（Kampung Bukit Malut）等。