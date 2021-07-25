福奇：美国在对抗疫情处于错误方向

（早报讯）美国首席传染病专家福奇周日（25日）表示，由于美国疫苗接种速度放缓，美国在对抗德尔塔病毒变种带来的新一轮疫情方面走在“错误的方向”。

彭博社报道，福奇说，鉴于美国半数人口仍未完全接种疫苗，这对美国来说是个问题。根据数据建模，美国面临的最坏情况是每天死亡人数达到冬季峰值的4000人。

他说：“我不确定是否会出现最坏情况，但不会是好的情况……我们走在错误的方向。就像我们有两个美国。”

另外，福奇还支持洛杉矶和圣路易斯的决定，无论疫苗接种情况如何，都重新实施口罩令。他说，地方政府有权酌情评估并推出适合当地情况的规则，并说这些城市的行动与疾控中心的建议并不矛盾。

福奇也表示免疫力较弱的美国人最终可能需要注射冠病疫苗追加剂。他说：“那些进行肝脏移植的病人、癌症化疗、自身免疫性疾病、以及接受免疫抑制剂治疗的人。如果要注射第三剂追加疫苗（很有可能），他们将是最先接种的弱势群体。”

福奇引用最近的研究表明，一些已交接种疫苗人的免疫力可能减弱。他说，美国卫生官员正在审查数据，以确定何时可能需要加强免疫。

他说：“这是一个动态的情况。这项工作正在进行中，就像大流行病的许多其他领域一样在演变。你必须要看数据。”