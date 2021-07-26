福奇：免疫力脆弱者或须接种冠病疫苗加强剂

（早报讯）美国首席传染病专家福奇说，考虑到美国感染德尔塔变种冠病病毒（B16172变种病毒）的人越来越多，免疫系统受损的美国人可能最终需要接种冠病疫苗“加强剂”。

路透社和美国之音综合报道，福奇接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：“正在接受免疫抑制治疗的器官移植受者、进行癌症化疗或患有自身免疫性疾病的人——如果有第三剂接种，这些脆弱群体将会首先接种。”

福奇表示，研究显示，已完成冠病疫苗接种者所产生的抗体可能会下降，福奇指卫生官员正在审查数据，以确定何时可能需要接种加强剂。他透露，卫生官员“正在积极考虑”是否要修订有关完成冠病疫苗接种者的口罩指引。

福奇也就美国的冠病确诊病例激增发出新的警告，特别是在一些地区，尽管德尔塔变种冠病病毒（B16172变种毒株）迅速传播，人们仍然拒绝接种冠病疫苗。

福奇说：“全国50%人口没有接种冠病疫苗。这是个问题。”他说：“我们正把自己置于危险之中。”

美国的住院和死亡人数远低于去年冬天的峰值，但在部分地区，新确诊病例数急剧上升。在这些地区，人们对接种冠病疫苗的必要性、安全性的怀疑以及对政府建议接种冠病疫苗的抵制，仍然是一股强大的力量。

7月24日，美国增加5.1万多起确诊病例，比过去两周上升了172%，最近几周每天都有超过250人死亡。

从目前的情况来看，美国政府表示，超过1.62亿美国人已经完成冠病疫苗接种，这相当于美国49%的人口和近60%的成年人。

但民意调查显示，多达80%未接种冠病疫苗的美国人表示，无论多少官员敦促他们接种冠病疫苗，他们都很肯定不会接种疫苗或者不太可能接种疫苗。