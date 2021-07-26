南非总统指第三波疫情已到顶 即时放宽封锁

（早报讯）南非总统拉马福萨说，南非的第三波冠病疫情“已大致上”达到顶峰，并在星期天（25日）解除了工作日禁止销售酒类和跨省流动的措施。

路透社报道，南非为非洲工业化程度较高的国家，其累计冠病感染率占非洲三分之一以上，累计冠病死亡率占该大陆的40%。在过去一个月，南非因德尔塔变种冠病病毒暴发了第三波疫情，但确诊病例数近日开始下降。

拉马福萨星期天（25日）向全国发表电视讲话时宣布，全国封锁措施下调至第三级，即时生效。南非的最高封锁等级为五级。

他说，最新数据表明，南非基本上已经过了第三波疫情的高峰期，但他也提醒说，一些省份的病例仍在增加。

封锁措施下调至第三级后，人们将可以跨省旅游。

拉马福萨说，宵禁时间也延迟一个小时开始，即从晚上10时开始，至凌晨4时结束。

零售店获准在周一至周四销售酒类，餐馆也可以恢复提供酒类。不过室内和户外聚会仍然受限。

南非的冠病感染率7月初达到日增约2万6500起的峰值后开始下降，过去七天平均日增约1万2000起。疫情最严重的省份豪登省（南非最大城市约翰内斯堡的所在地）新增病例也大幅减少。

但是，南非的冠病疫苗接种率仍然很低。南非总人口达6000万，至今只有4%人口完成冠病疫苗接种。