马国人民团结互助秘书处坚持办黑旗集会

（早报讯）马来西亚人民团结互助秘书处宣布7月31日在独立广场集会，抗议国盟政府无能，要求首相慕尤丁下台。

“当今大马”周一（26日）报道，人民团结互助秘书处星期天晚上发文告表示，尽管警方一再“骚扰恐吓”，但他们坚持继续集会。

文告表示，7月24日的“举黑旗车队游行”活动后，警方已向23人录口供，预计还会有更多人被传召。

文告说：“人民团结互助秘书处不会惧于当局的恐吓。我们呼吁所有人民，尤其是在雪隆一带的人，7月31日早上11时到独立广场来。”

文告说：“我们的诉求还是一样。疫情数字已达百万起。这清楚显示慕尤丁政府已无法再领导马来西亚抗疫，也无法带来政治稳定。辞职吧！”

除了要求慕尤丁下台，人民团结互助秘书处的另外两个诉求，是要求召开完整的国会会议，以及为所有人提供延迟偿还贷款措施。

该组织也提醒，由于疫情严峻，要参与集会的支持者务必保持谨慎。

人民团结秘书处6月17日号召20名青年，聚集吉隆坡独立广场举行快闪抗议，炮轰政府抗疫不力。

隔天，马国警方援引《2021年预防与控制传染病法令（疫区内措施）（国家复苏计划）》第10条，传召人民团结秘书处的三名成员问话，并向每人罚款2000令吉（约644新元）。