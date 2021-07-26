希盟抨击下议院议长阿兹哈沦为政治工具

（早报讯）马来西亚国会下议院议长阿兹哈日前驳回在野党针对紧急状态和条例的多项动议，希盟抨击阿兹哈沦为政府工具，无法扮演主持下议院会议的中立角色。

马国周一（26日）起将召开五天国会特别会议。根据国会议事表，国会议员可在部长汇报环节时提出疑问和意见，但没有辩论环节。反对党议员批评不设辩论环节违反了议会常规，是“极为不妥”的作法。

“当今大马”报道，希盟法律委员会发文告表示，国盟政府极力避免下议院有任何投票，而阿兹哈似乎在为政府护航，“我们认为议长滥权，证明他无法独立行事，以确保国会扮演制衡行政权的功能。”

文告说：“议长的行为显示，国盟政府竭力避免国会下议院有任何投票，而议长代表政府行事，确保特别会议不会有任何投票。”

在在野党甚至执政党巫统不断要求，加上国家元首三度开腔催促下，国盟政府终于择订7月26日起举行五天的国会特别会议。不过大部分议程仍是部长汇报。

阿兹哈7月24日以“过早呈交动议”等理由，驳回国会反对党领袖安华呈交的动议。安华动议要求国会辩论紧急条例和2019冠病疫情的课题。

阿兹哈也驳回民主行动党议员倪可汉提呈的四项动议。

希盟法律委员会指出，阿兹哈错误援引议会常规11（3）条文来驳回动议，因为特别会议的事务应该由首相决定。

他们也认为，阿兹哈的决定违逆国家元首和马来统治者会议对政府的立场。

国盟政府在国会下议院只掌握四个多数议席，而巫统主席阿末扎希7月8日宣布撤回对首相慕尤丁的支持，使得国盟政府的正当性备受质疑。

不过，巫统38名国会议员中有多人不满阿末扎希的决定，表明继续支持国盟政府。