美国过去一周枪击事件逾915起 至少430人死亡

（早报讯）根据追踪枪支暴力数据的枪支暴力档案统计，上周（17日至23日）全美各地至少发生915起枪击事件，造成至少430人死亡，1007人受伤，创造了一周的新纪录。

据美国广播公司星期天（25日）报道，枪支暴力档案报告称，过去一周枪支暴力事件在全美各地普遍存在，据统计有47个州以及华盛顿特区发生了此类事件。其中发生在伊利诺伊州的枪支暴力事件最多，共计109起。得克萨斯州以63起次之，其次是宾夕法尼亚州、加利福尼亚州和纽约州，分别为59起、52起和48起。

18日是这一周中枪支暴力最严重的一天。大约22%的枪支相关事件发生在午夜至凌晨3时之间。

根据统计，美国2020年共有超过4.3万人死于枪支暴力事件，是美国过去二十年来枪支暴力最为严重的一年，但报告显示，迄今为止2021年已有超过2.4万人死于枪支暴力。

美媒预计，今年与枪支相关的死亡人数预计将超过2020年的数字，成为因枪支暴力死亡人数最多的一年。

美国枪支暴力档案库的数据显示，2021年上半年美国平均每天近54人死于枪击，比过去六年同期平均值多14人。

美国总统拜登曾于6月表示，枪支暴力犯罪飙升的现象不可接受，打击枪支犯罪刻不容缓。拜登敦促美国国会立即采取行动，以解决枪支暴力问题。