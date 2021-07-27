白宫：中美天津会谈未谈拜习会

（早报讯）美国副国务卿谢尔曼7月26日（周一）在中国天津会见中国副外长谢锋与中国外长王毅长达四个小时。白宫证实，本次天津会谈的议程并未谈及包括拜登与习近平的会面。

美国之音报道，白宫新闻秘书普萨基周一在白宫新闻简报会上说，拜登持续相信面对面的外交，这是他的长久主张。

普萨基说：“我们期待某时将会有机会进行接触，但在本次会议中并没有谈论到，那也不是本次会议的目的。”

美国国务院在天津会议之后举行背景简报会。一资深官员说，谢尔曼与王、谢两人的会谈长达四小时，会谈“坦诚、直接，有时艰困”。谢尔曼除了点出中美在遵守国际承诺与国际准则方面有歧见，北京在新疆的人权侵犯、破坏香港基本法当中的承诺、并在台湾海峡进行挑衅行为。

谢尔曼也传达了美国与各国都关切的，与中国国安部黑客相关的恶意网络行为。对于中国不愿配合世界卫生组织进行第二阶段冠病起源调查，谢尔曼也表达美方的不解，并强调透明度的重要性。她也向中国官员强调媒体在中国的情况，还有外国记者在中国所受到待遇的关注。

中国外交部则是发出强硬的讯息，包括谢锋在吹风会上说已向美国提出“纠错清单”以及“中方关切的重点个案清单”，要求撤销美国对某些中国公民、中共党员与机构的签证限制与制裁等。

美国资深官员不愿直接回应谢锋的话，但强调谢尔曼将这些议题都很“实质又有建设性的”提出了，而这样的讨论是“很健康的”，而也讨论了中美可以合作的重要全球议题，包括美国总统气候特使克里正在与解振华合作气候变化议题。

不过国务院资深官员也强调，这些是中美可以合作的议题，但不代表美国在求中国合作（soliciting corporation）。

普萨基说，在与中国接触时，美国不会回避包括香港、新疆、西藏等议题，但同时在其他领域也寻求合作。

她说：“我们认为直接对中国官员公开说出我们私底下的言论是重要的。清楚明白告诉北京我们的立场，并详细解释我们的担忧。我们的哲学是不应该避免谈艰困议题，而我们在每次的外交讨论当中都会包括进去。我们很直接的指出，无论是在香港的镇压、在新疆正在进行的种族灭绝与危害人类罪、在西藏的侵犯、限缩媒体空间。也有些领域我们可能是一致的，如气候危机、对抗毒品、核不扩散，区域议题包括朝鲜、伊朗、阿富汗和缅甸。”

美国资深官员表示，谢尔曼并呼吁中国释放被拘禁的美国和加拿大公民，包括被禁止离开中国的美国公民。而美国也认为，中国不公平的贸易与经济行为，违反知识产权，强制科技转移，以及对美国盟友的经济压迫，这些都违反国际准则。