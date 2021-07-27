美国佛州塌楼事故最后确认98人遇难

（早报讯）美国佛罗里达州迈阿密海滨公寓局部塌楼事故最后发现与确认身份的遇难者总共98人。

新华社报道，佛罗里达州迈阿密-戴德县县长卡瓦在周一（26日）的记者会上说，在废墟中找到的第98名也即最后一名遇难者的身份已确认。当地警方将继续清理瓦砾，以“确保所有可识别的人类遗骸都被找到”。

当地官员表示，如果找到未在失踪者名单上的遇难者遗骸，死亡人数仍有可能上升。

据美国媒体，死者中，年龄最大的92岁，最小的仅1岁，共有10名儿童在坍塌事故中失去生命。部分死者来自拉丁美洲及其他地区一些国家。

目前，当地政府和联邦专家正在调查坍塌原因，调查或将持续数月。

从现已披露的情况看，事故公寓建于1980年，因佛罗里达州规定楼龄40年的建筑需重新接受安全检测，当地一家工程公司于2018年提交评估报告，指出该公寓坍塌区域的地下车库和泳池区域因设计缺陷而出现“重大结构性损坏”，混凝土加速劣化，柱梁和墙壁遍布裂缝。但因混凝土板需要全部拆除和替换，费用高达数百万美元，修缮工作迟迟未能进行。公寓管理方辩称，工程公司的报告未明确指出公寓有坍塌风险。部分住户则表示，他们没有被告知这份报告的相关内容。

这栋公寓于6月24日凌晨发生局部坍塌，全部136套住房中，有55套在坍塌中损毁。因无望找到幸存者，救援人员于7月7日停止搜救，转向重点挖掘遇难者遗体和清理废墟。

事故发生后，佛州多地展开建筑物安全排查，至少五栋建筑内人员被疏散。