IMF警告世界经济复苏分化加剧

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）周二（27日）发布《世界经济展望报告》更新内容，将2021年全球经济增长预期维持在6%不变，但警告复苏步伐正加剧分化。

与IMF4月发布的《世界经济展望报告》相比，更新内容上调发达经济体增长预期0.5个百分点至5.6%，将新兴市场和发展中经济体增长预期下调0.4个百分点至6.3%。其中，2021年美国、欧元区和日本最新经济增长预期分别为7%、4.6%和2.8%，中国经济今年有望增长8.1%。

此外，IMF预计2022年全球经济增长4.9%，较4月份预测值上调0.5个百分点。

IMF指出，疫苗普及程度低于预期导致冠病持续变异并传播，进而给世界经济复苏带来下行风险。自该机构4月发布《世界经济展望报告》以来，世界经济增长前景因冠病疫苗获取能力不同而分化为两个阵营。疫苗接种率高的发达经济体今年晚些时候经济活动有望进一步恢复正常；疫苗短缺的经济体仍将面临冠病感染人数再度增加和死亡病例上升的严峻挑战。

IMF认为，新兴市场和发展中经济体面临疫情恶化和外部金融环境收紧双重冲击，经济复苏或将遭受重创，并拖累全球经济增长。各经济体采取多边行动是消除复苏分化、助力全球增长的关键，当前要务是确保疫苗在全球范围内公平分配。

IMF首席经济学家戈皮纳特当天表示，国际社会应通过合作确保更便捷地获取疫苗，并使冠病病例得到快速诊断和治疗。同时，应确保财政拮据的经济体有能力继续获得国际资金的支持。