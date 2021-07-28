IMF：穷国疫情若蔓延 全球将损失4.5万亿美元

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）周二（7月27日）警告称，若任由冠病疫情在低疫苗注射率的贫困国家蔓延，到2025年全球经济损失或达4.5万亿美元（约6.1万亿新元），中低收入国家或承担三分之二以上的损失。

截至2021年6月末，全球每天接种约4000万剂疫苗，高收入国占了700万剂，但低收入国却不到10万剂。IMF、世界卫生组织（WHO）、世界银行（World Bank）和世界贸易组织（WTO）共同发声，促先进与发展中国家分享疫苗。

IMF强调，自疫情蔓延全球后，贫富国的经济水平差距增大，明年或进一步恶化；而富国已提升接种率，但低收入国则缺乏提高接种率和支持经济重开的资源，因此呼吁富裕国家立即采取行动，与发展中国家分享至少十亿剂冠病疫苗。

IMF首席经济学家戈皮纳特表示，不断恶化的疫情和收紧的金融状况对新兴市场和发展中经济体造成双重打击，严重阻碍经济复苏；而目前许多国家的重新开放计划已经遭遇挫折，包括印度在3月至5月间遭遇的第二波严重的冠病疫情，以及最近印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南遭遇的疫情反复。

IMF为终止疫情蔓延设定了一个目标，即到2021年底为每个国家至少为40%的人口接种疫苗，到明年中期至少为60%的人口接种疫苗，所需费用约为500亿美元；强调只有对中低收入国的疫苗供应和交付大幅增加，才可实现提案的目标。