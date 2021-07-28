专家：德尔塔毒株最强 民众须保持谨慎

（早报讯）来自全球各国的10位冠病权威专家指出，在所有冠病变异病毒中，德尔塔（Delta）毒株是最强的，甚至使已完成接种疫苗者继续传播病毒。专家因此认为，即使是已开展广泛疫苗接种的国家，也应继续落实戴口罩和保持社交距离等措施。

负责英国冠状病毒变异基因组测序工作的微生物学家皮科克说：“目前世界面临的最大风险就是德尔塔。”她形容该毒株为“迄今为止最强、最快的变体”。

人们对德尔塔的主要担忧不是它会使人病情加重，而是它更容易在人与人之间传播，从而提高未接种疫苗者的感染率和住院率。

英国卫生部上周说，感染德尔塔毒株住院的3692人中，58.3%未接种疫苗，22.8%已接种；在美国，德尔塔毒株约占新感染病例的83%。

辉瑞疫苗是迄今对抗冠病最有效疫苗之一，但根据以色列政府的数据，过去一个月，随着德尔塔传播，该疫苗在阻止有症状感染方面的效果似乎只有41%。

中国一项研究发现，与2019年在武汉首次发现的原始病毒相比，感染了德尔塔毒株的人，鼻子中携带的病毒多了1000倍。

加州拉霍亚免疫学研究所的病毒学家克罗蒂指出，德尔塔的传染性比最早在英国发现的阿尔法（Alpha）变体高50%。

加州斯克里普斯转化研究所所长托波尔指出，感染德尔塔的潜伏期更短，病毒颗粒的数量要高得多，“接种疫苗的人必须特别小心。这是个艰难的挑战。”