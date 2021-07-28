东京日增冠病确诊超3000起 官员称奥运参与者阳性率很低

（早报讯）日本东京7月28日新增3177起冠病确诊病例，首次超过3000起。但东京奥组委发言人高谷正哲称，奥运会参与者的阳性率非常低。

据报道，东京27日新增2848起确诊病例，已经创下新高；28日再次超过了这一数字，比上周三增加1345起，疫情仍在迅速蔓延。

日本首相菅义伟27日以人流减少为由否定了中止奥运会的可能性。与此同时，他呼吁民众避免不必要的外出，在家通过电视观看奥运会和残奥运会赛事。

高谷正哲也表示：“所有参与举办奥运会的人员都定期接受检测。奥运相关人员比世界其他任何人群检测都要频繁。而且我们一再表示，奥运会参与者的阳性率非常低。”

除东京都外，同处首都圈的埼玉县和千叶县27日的新增确诊病例数也创历史新高。

另据共同社报道，东京奥组委28日发布消息称，新增16名东京奥运会相关人士冠病检测呈阳性，其中没有参加东京奥运会的运动员。据《朝日新闻》报道，新增的16人中，包括东京奥运会业务委托工作人员九人，媒体工作者两人，志愿者一人，及其他相关人士四人。其中从海外入境的有四人，居住在日本的为12人。据东京奥组委自7月1日起至今发布的信息，已累计有169名奥运相关人士新冠检测结果呈阳性。