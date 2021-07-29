美参议院1万亿美元基建法案程序性投票获得通过

（早报讯）美国国会参议院周三（28日）晚就1万亿美元（约1.35万亿新元）基础设施建设法案进行程序性投票，投票获得通过。

在当晚的投票中，67票赞成、32票反对，程序性投票获得通过。其中，全部50名民主党议员投票赞成，另有17名共和党议员投票赞成。根据规定，在程序性投票获得通过后，参议院将开始就1万亿美元基础设施建设法案进行正式讨论并表决，最终需要60票才能获得通过。

在该投票前，来自两党的21名参议员联合发表声明称，两党已就该基建法案初步达成一致，该法案将带来众多就业机会，并且不会增税。

美国总统拜登当天发表声明说，两党达成一致标志着美国“可以做大事”。他称该基建计划是美国近一个世纪以来“最重要的长期投资”。

据美媒报道，这1万亿美元基建法案中包括5500亿美元的新增加支出，其中1100亿美元用于建设高速公路，660亿美元用于建设铁路，650亿美元用于建设宽带相关设施，400亿美元用于维修桥梁等。

参议院两党关于该基建法案的谈判已经超过一月，其中多次陷入僵局，两党在具体项目以及如何筹集资金等方面都有分歧。目前，双方基本同意动用应对疫情经济刺激计划中的剩余资金支付该笔支出。

自拜登就职总统以来，基础设施建设计划一直是其力推的“标志性工程”，包括改善交通基础设施、振兴制造业以及扩大医疗保健等，总计超过4万亿美元。此次两党初步达成一致的1万亿美元法案仅为拜登基建计划的第一步。