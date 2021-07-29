安华提呈对慕尤丁不信任动议

（早报讯）马来西亚国家元首发声明斥责慕尤丁政府后，国会反对党领袖安华向下议院议长提呈对首相不信任动议，但国会以多个理由，包括全体议员、官员与工作人员须做冠病筛检等，多次展延会议，引起反对党议员强烈不满。

安华今天下午和多名希望联盟（希盟）国会议员在国会媒体室召开记者会，要求首相慕尤丁下台。不过他说，下议院议长阿兹哈一接获这项动议，即展延国会会议。

安华也是森美兰州波德申区国会议员。他指出，他提呈动议要求国会表明已对首相及柔佛州巴莪区国会议员慕尤丁失去信任，并要求慕尤丁尽快依据联邦宪法辞职。“但我的动议一提呈，议长马上展延议会。我们怎能用这种欺骗方法来开国会？连最上面的国家元首也受到玩弄。”

据马国媒体报道，国家王宫今早发声明，批评慕尤丁政府未获得国家元首御准，就由主管国会及法律事务的首相署部长达基尤丁在国会宣布紧急条例已撤销的做法是在混淆国会后，反对党议员主张因把达基尤丁提交国会特权委员会；下议院副议长莫哈末拉昔为此在中午12时25分宣布，议会暂时休会15分钟，以让他和议长办公室讨论此事。

随后，莫哈末拉昔于中午12时45分国会复会时，再次宣布休会至午休后的下午2时30分才复会，但之后又展延会议至下午3时30分。不料临近复会时，国会播音器传来会议再次延至下午5时15分，以便国会议员、官员与工作人员做冠病筛检的消息。