马国副首相：慕尤丁仍有多数议员支持

（早报讯）马来西亚国家元首公开训斥慕尤丁政府后，首相慕尤丁再次面临下台压力。不过，副首相依斯迈沙比里强调，国民联盟（国盟）政府仍有超过110名国会议员支持，并没有失去国会多数优势。

他今天以执政党党鞭身份发声明说：“我要强调，政府仍有超过110名国会议员的支持，今天他们仍与政府同在。”

他指出，如果国家政局不稳定，会影响解决经济问题和对抗冠病疫情的行动。他希望人民冷静，并祈祷国家政治危机能够立即结束。

依斯迈沙比里也是巫统副主席，他的这份声明等于宣告巫统议员仍支持慕尤丁。不过，巫统主席阿末扎希发声明强调，巫统国会议员须执行巫统最高理事会7月7日的决定，即刻撤回对慕尤丁的支持。

他说，首相署部长达基尤丁擅自宣布内阁早在7月21日已撤销紧急条例，显然是欺君。“这个行为显然是对国家元首的背叛，而且还违背联邦宪法原则。因此，巫统会要求慕尤丁和达基尤丁体面辞职。”

马国前首相马哈迪也要求慕尤丁下台及内阁总辞。他发文告说，国家元首的声明已证明慕尤丁在撤销紧急状态条例的课题上故意对国会撒谎，因此，慕尤丁须引咎辞职。

此外，下议院副议长莫哈末拉昔在傍晚5时15分国会复会时宣布，由于再有两人确诊冠病，因此，今日会议会按时在5时30分结束后，休会至下周一（8月2日）上午10时复会。换言之，任何议员都无法试图在今天或原定明天最后一天召开的下议院特别会议上，提呈对慕尤丁不信任动议。