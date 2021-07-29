泰国曼谷医院床位短缺 机场仓库打造成野战医院

（早报讯）泰国冠病疫情严峻，首都曼谷医院床位和隔离设施出现短缺。为减缓当地医疗系统的负担，曼谷廊曼机场的一个货运仓库就被打造成野战医院，专收冠病轻症患者。

据法新社报道，泰国周四（29日）新增冠病确诊病例1万7669起和165起死亡病例，双双破单日新高。

面对严峻的疫情，泰国卫生部官员周四（7月29日）表示首都曼谷的医院和隔离设施已不胜负荷。

卫生部医疗服务处处长阿卡西普说：“坦白说，我们的医院的床位不够。在大医院，所有（加护病床）已占满，10个加护病床要负责12起重症病例。”

此外，曼谷的隔离设施也正迅速被填满，市政府正在与私立医院合作腾出更多床位。

另据路透社报道，泰国政府正准备将曼谷廊曼机场的一个货运仓库打造成野战医院，可收治1800名冠病轻症患者。

工作人员周三（7月28日）正在如火如荼地为该野战医院做准备，包括安装厕所也铺设床铺和毯子。

曼谷的蒙库瓦塔纳医院院长南那说：“这是一所1+级野战医院，可接收大量症状较轻的患者。但若患者的病情恶化，他们将被转移到我们的另一个野战医院。”

退休少将连通则透露，该野战医院还未完成营运准备，但表示随着病例人数上升，当地将需要更多的野战医院。

泰国6600万人口中，目前仅有5.6%完成两剂冠病疫苗接种，而19.2%至少接种了第一剂疫苗。