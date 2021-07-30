美国公务员须提供疫苗接种证明或受制于严格防疫措施

（早报讯）美国总统拜登正式宣布，美国联邦公务员和现场承包商必须提供冠病疫苗接种证明，否则就得遵守一系列严格的防疫措施，包括戴口罩、遵守社交距离和定期接受冠病检测；他也鼓励私营企业雇主遵循美国政府这个强有力的防疫模式。

路透社报道，部分美国人拒绝接种冠病疫苗，导致美国的疫苗接种进度陷入停滞，而高度传染性的德尔塔变种毒株已成为美国的主要冠病毒株，绝大多数感染者都没有接种疫苗。

拜登周四（29日）在白宫公布一系列推进冠病疫苗接种的新措施时说：“在我们努力让更多人接种疫苗的同时，我们也需要戴上口罩来保护彼此，以阻止这个传播迅速的病毒。”

美国联邦政府为美国的最大雇主。根据新规定，美国联邦政府员工若无法提供疫苗接种证明，就必须每周或每两周接受一次冠病病毒检测，官方出行也会受限制。

白宫表示，拜登已指示国防部探讨“如何及何时”要求军方人员接种疫苗以及与疫苗相关的其他措施。

美国私营企业与其他机构在衡量是否让员工结束远程办公之时，拜登规定公务员必须提供疫苗接种证明，可以成为它们的一个参考范本。

根据2020年的数据，美国联邦政府约有218万名文职雇员，另有57万人在美国邮政服务工作。

白宫发言人让-皮埃尔周四早前告诉记者，“作为美国的最大雇主，我们有义务管理好我们的工作团队，确保他们健康和安全。”