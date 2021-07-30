美国公务员须提供疫苗接种证明或受制于严格防疫措施

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年7月30日 7:00 AM

更新 / 2021年7月30日 9:10 AM

拜登周四宣布，美国联邦公务员必须提供冠病疫苗接种证明或受制于一系列严格的防疫措施，他也鼓励私营企业遵循美国政府强有力的防疫模式。（法新社）
拜登周四宣布，美国联邦公务员必须提供冠病疫苗接种证明或受制于一系列严格的防疫措施，他也鼓励私营企业遵循美国政府强有力的防疫模式。（法新社）

字体大小:

（早报讯）美国总统拜登正式宣布，美国联邦公务员和现场承包商必须提供冠病疫苗接种证明，否则就得遵守一系列严格的防疫措施，包括戴口罩、遵守社交距离和定期接受冠病检测；他也鼓励私营企业雇主遵循美国政府这个强有力的防疫模式。

路透社报道，部分美国人拒绝接种冠病疫苗，导致美国的疫苗接种进度陷入停滞，而高度传染性的德尔塔变种毒株已成为美国的主要冠病毒株，绝大多数感染者都没有接种疫苗。

拜登周四（29日）在白宫公布一系列推进冠病疫苗接种的新措施时说：“在我们努力让更多人接种疫苗的同时，我们也需要戴上口罩来保护彼此，以阻止这个传播迅速的病毒。”

美国联邦政府为美国的最大雇主。根据新规定，美国联邦政府员工若无法提供疫苗接种证明，就必须每周或每两周接受一次冠病病毒检测，官方出行也会受限制。

白宫表示，拜登已指示国防部探讨“如何及何时”要求军方人员接种疫苗以及与疫苗相关的其他措施。

美国私营企业与其他机构在衡量是否让员工结束远程办公之时，拜登规定公务员必须提供疫苗接种证明，可以成为它们的一个参考范本。

根据2020年的数据，美国联邦政府约有218万名文职雇员，另有57万人在美国邮政服务工作。

白宫发言人让-皮埃尔周四早前告诉记者，“作为美国的最大雇主，我们有义务管理好我们的工作团队，确保他们健康和安全。” 

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容