新研究显示感染德尔塔病毒的完成疫苗接种者仍可携带大量病毒

（早报讯）一项新的研究数据显示，即使是已完成冠病疫苗接种的人，一旦感染了德尔塔变种冠病病毒，其体内仍可以携带大量这种病毒，美国疾病控制与预防中心（CDC）是基于此数据而修订了口罩指引。

美国疾控中心主任瓦伦斯基通过电邮回答《纽约时报》的一些问题时指出，新研究表明，感染了德尔塔变种病毒的接种疫苗者，他们的鼻子和喉咙里携带了大量德尔塔变种病毒。

这一发现与感染了早前版本冠病病毒的完成疫苗接种者情况完全不同。据科学家观察，多数感染了早前版本冠病病毒的完成疫苗接种者似乎无法把病毒传给他人。

最新研究的结论对美国人来说是一大打击，那就是说，即使是已完成疫苗接种的人，如果他们的免疫防线被德尔塔变种病毒“突破”，即使他们没有出现任何症状，他们仍有可能与没有接种疫苗者具有一样的传染性。

这也意味着家中有孩童、年迈父母或其他免疫力弱的亲友的完成接种者，必须再次提高警惕，尤其是那些居住在高传播率社区里的人。

而完成接种的人可能需要戴口罩，这不仅是为了保护他们自己，也是为了保护与他们接触的每一个人。

美国疾控中心尚未公布上述数据，但四名熟悉该研究的科学家表示，该研究的数据可信，并证明疾控中心更新口罩指引是合理的。

美国疾控中心7月27日发布更新指引，建议民众在冠病传播率“高”或“明显”的地区，即使是已接种冠病疫苗，在室内也必须戴上口罩。目前，全美有三分之二以上的县是“病例激增地区”。