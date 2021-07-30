南中国海局势升温 菲美同意巩固关系

（早报讯）在南中国海局势持续升温之际，菲律宾总统杜特尔特与到访的美国国防部长奥斯汀一致认为，两国仍可进一步巩固关系，奥斯汀也誓言要在亚洲扮演更深入的角色。

彭博社报道，杜特尔特办公室周五（30日）发表声明说，奥斯汀周四晚抵达马尼拉后，到菲律宾总统府与杜特尔特进行会晤。

声明指两人就菲美的现状与未来关系进行了“公开和坦诚”的讨论。

声明说，杜特尔特和奥斯汀一致认为，双方可以通过加强沟通和加强合作来进一步巩固联盟关系，特别是在应对冠病大流行、打击非法毒品等跨国犯罪活动、提高海洋领域意识，以及维护法治与贸易和投资领域等方面。

这是奥斯汀出任美国防长后首次到马尼拉进行访问，访问马尼拉之前，奥斯特还访问了新加坡和越南。

美国去年1月以“侵犯人权”为由，取消菲律宾参议员、前警察总长德拉罗萨的赴美签证。这引起德拉罗萨的重要政治盟友杜特尔特的不满。同年2月，杜特尔特宣布终止菲律宾与美国签署的《访问部队协议》，但菲方显然并非真想终止这项重要军事协议。菲方过后称“基于当前区域情势变化”，从6月1日起暂停终止该协议六个月。

去年11月，杜特尔特宣布延长暂停终止此协议半年；今年6月第三度暂停终止这项协议。美国国防部过后发布声明，对菲律宾的决定表示欢迎。

这项1998年签订的协议准许美国以轮调方式在菲驻扎数以万计的军人，以参加每年几十次的军事和人道救援演练。分析员认为，终止协议会使美军无法进入菲律宾，美国将无法在南中国海对中国做出迅速回应，还会破坏美国倡议的海上自由航行。