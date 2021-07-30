杜特尔特全面恢复菲美访问部队协议

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特全面恢复了菲律宾与美国在23年前签署至今的《访问部队协议》，正在马尼拉进行访问的美国国防部长奥斯汀对杜特尔特的决定表示感谢。

路透社报道，杜特尔特在去年2月宣布终止这项协议，但过后三次宣布暂停终止此协议。

菲律宾国防部长洛伦扎纳周五（30日）与奥斯汀一起见媒体时宣布恢复菲美《访问部队协议》。

洛伦扎纳说，杜特尔特周四晚与奥斯汀会面后做出这个决定，但他不确定杜特尔特为何会改变主意。

美国去年1月以“侵犯人权”为由，取消菲律宾参议员、前警察总长德拉罗萨的赴美签证。这引起德拉罗萨的重要政治盟友杜特尔特的不满。同年2月，杜特尔特宣布终止菲律宾与美国签署的《访问部队协议》，但菲方显然并非真想终止这项重要军事协议。菲方过后称“基于当前区域情势变化”，从6月1日起暂停终止该协议六个月。

去年11月，杜特尔特宣布延长暂停终止此协议半年；今年6月第三度暂停终止这项协议。美国国防部过后发布声明，对菲律宾的决定表示欢迎。

这项1998年签订的协议准许美国以轮调方式在菲驻扎数以万计的军人，以参加每年几十次的军事和人道救援演练。分析员认为，终止协议会使美军无法进入菲律宾，美国将无法在南中国海对中国做出迅速回应，还会破坏美国倡议的海上自由航行。