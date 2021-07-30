摆脱翁山身影 缅甸年轻人要开创自己的民主斗争之路

（早报讯）来临星期天（8月1日），缅甸全国民主联盟领导人翁山淑枝被军方拘留就满六个月了。在这半年里，发起反政变示威的缅甸年轻人走出翁山淑枝的巨大身影，开始依靠自己，披荆斩棘设法开创另一条民主之路。

法新社报道，缅甸军方2月1日发动政变夺权之后，军方以暴力手段对付顽强不屈的反政变示威者，至今有将近1000人死于镇压下。

虽然翁山淑枝深受人民爱戴，但对许多年轻人来说，缅甸的民主斗争不能单靠这位诺贝尔和平奖得主，必须走得更长更远，才能有望永远根除军方对缅甸政治与经济的主宰地位。

参加示威活动后被开除的一名33岁医生告诉法新社，“我们上街示威并不是因为民盟，而是因为我们不希望我们的下一代像我们一样，生活在军方的统治下。”

人权观察组织的研究员曼尼貌说，许多缅甸人依然敬爱翁山淑枝，但他们多是把她视为“一位历史人物”。

她说：“民主运动不再需要一位偶像。”他们现在倾向于分散权力，让政治朝多元化发展。

另有一些年轻人与翁山淑枝坚持的非暴力原则背道而驰。数以百计的青年选择走进森林，接受少数民族武装为他们提供的战斗训练，希望有朝一日可以向军方开战出击。

不过，国际危机组织负责人理查德·霍西（Richard Horsey）认为，翁山淑枝在缅甸的“政治潜力依然不容忽视”。

他说，一个世纪前，把软禁在家的翁山淑枝释放出来就能“解决”问题，今年的2月政变摆明，当今缅甸的民主斗争之路要比当年复杂许多。