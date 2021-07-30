Delta变异病毒一人可传九人 接种疫苗仍具传染力

（早报讯）美国疾病防治中心（CDC）一份内部简报披露，冠病变异毒株德尔塔（Delta）传播快，基本传染数R0值（每名染疫者传染的人数）达到八至九人，且更易引发重症。

取得这份简报的《华盛顿邮报》报道，冠病原始病毒株的R0值为2，相当于一般感冒，但Delta变异株几乎像是另一个全新病毒，即使已接种疫苗的人在感染后，体内病毒量也与未接种疫苗的感染者相近，这表示他们像未接种疫苗的人一样容易传染给他人。

CDC主任瓦伦斯基向CNN证实这份内部简报为真，并指Delta变异株是目前所知“最易传播的病毒之一”，和麻疹、水痘的传播速率类似。

担任澳洲公卫政策顾问的新南威尔斯大学教授包泰尔也认为“Delta改变了一切”，面临Delta变异病毒的威胁，当局必须全面改变抗疫策略。他表示，Delta变异病毒“不再是我们去年经历冠状病毒，它远比之前的冠状病毒更易在空气中传播”，“我们必须改变我们所做的一切”。

不过美国CDC简报也指出，已接种疫苗者较未接种者出现重症的机会降低10倍，染疫机会则降低三倍，因此接种疫苗者仍然比较安全，不过疫苗在预防感染或传播Delta变异株方面效力较弱，因此即使民众已接种疫苗，未来Delta病毒仍会引发较多社区感染。

简报指出，CDC必须体认到抗疫战争“已经转变”，承认接种疫苗仍可能染疫且出现轻症，但仍须持续强调疫苗可预防重症与死亡。