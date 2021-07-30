专家：缅甸恐成为下个冠病超级传播国

（早报讯）缅甸自从2月爆发军事政变以来，境内仍然动荡不安，医疗能量吃紧，导致冠病疫情急速扩大，面对缅甸严峻疫情，联合国缅甸问题特别报告员表示，目前缅甸医护设施只有约40%运作，且军政府拘留至少67名医护人员，恐怕缅甸会成为一个超级传播国，威胁区内其他国家。

联合国缅甸人权状况特别报告员安德鲁斯表示，缅甸的确切病例和死亡人数尚不清楚，记者和医生也遭到了攻击，人们很难获得疫情的准确信息，仅知道疫情达到峰值，确诊病例上升速度快得令人担忧，加上缅甸在变异病毒株德尔塔（Delta）等传染性高的变种病毒肆虐下，恐怕会成为一个超级传播国。

安德鲁斯也指出，在缅甸最大城市仰光，民众经常在三种地方排队：自动取款机前、供氧处、火葬场和停尸房；在供氧处前排队的人面临危险，因为缅甸军事人员会朝他们开枪；此外缅甸全国各地城市都严重缺乏氧气、医疗设备和药品。缅甸军方被指控扣押氧气供应，还命令供应商不要向公众出售氧气罐。

目前，全球有大约三分之一人口都是住在接壤缅甸的国家，当中包括中国。所以安德鲁斯警告指，冠病传播不分国籍、国界，各国政府须迅速行动，防范病毒在边境失控地跨境传播。

联合国缅甸人权状况特别报告员27日已呼吁安理会推动缅甸紧急实施“冠病停火”。美国常驻联合国副代表戴罗伦提斯则呼吁安理会向缅甸军方施压，停止暴力，又警告确诊人数剧增，愈来愈多人捱饿，延迟得愈久便会有更多人死亡。