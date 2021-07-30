泰国甲米本周日开府迎旅客

（早报讯）泰国“甲米更令人惊喜（Krabi Even More Amazing）”项目将于8月1日启动，试行开放甲米三座岛屿披披岛、奈岛及莱莉，接待已完整接种疫苗的外籍游客。

该项目在“7+7”公式下连接“普吉沙盒”项目，入境游客要先在普吉以免隔离的方式停留游玩七晚，后七晚才能前往素叻他尼、攀牙及甲米府试点地区，总计满14晚后才可以前往泰国其他地区。

甲米旅游产业联合会主席察霖提表示，想要通过“普吉沙盒”项目在7+7公式下跳转到甲米府上述试点地区游玩的外籍游客，必须申请另一种入境许可，预计从8月8人起会有游客入境甲米。

甲米旅游业务协会会长萨斯湍表示，如果全面开放甲米府接待外籍游客，甲米的疫苗接种率必须不低于70%以建立群体免疫，但现在只有22%，仍然远低于设定的标准，所以希望尽快给甲米分配疫苗，因为该府高达50%的收入来自旅游业，而另一半则来自农业。

关于甲米府“甲米更令人惊喜”项目应对冠病疫情的应急计划，制定的准则为，如果当地感染人数超过每周70人，以及床位占用率超过总床位的80%，必须考虑检讨、推迟或取消项目。目前甲米府有610张床位，正在设立可容纳400张床位的方舱医院，预计可在未来两周内启用，届时甲米府共有1100张床位。