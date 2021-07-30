（早报讯）日本厚生劳动部周五（30日）公布的简易生命表显示，2020年日本人平均寿命为女性87.74岁，男性81.64岁，均刷新最高纪录。日本女性平均寿命自2014年以来重回世界首位，男性位列世界第二。

根据共同社报道，日本女性平均寿命与上年相比，增加了0.30岁，男性增加0.22岁，均连续九年延长。厚劳省负责人就寿命延长表示：“2020年流感较少、冠病死亡率得以改善，或许产生了影响。”

据该部门透露，如果包含地区在内，香港上次和本次男女均为世界第一，但由于根据世界卫生组织（WHO）把统计标准变更为“国别”，因此本次日本排名上升。

在国别排名中，女性第二位为韩国（86.3岁），第三位为新加坡（86.1岁）。男性第一位为瑞士（81.9岁），第三位为新加坡（81.5岁）。

据该部门估算，2020年出生的日本人中，能活到75岁的比例，女性为88.4%，男性为76.1%。能活到90岁的比例，女性为52.5%，男性为28.4%。

2020年出生的人将来因癌症、心脏病、脑血管疾病而去世的概率，女性为44.36%，男性为49.66%。若假设上述三类疾病导致的死亡为零，预计平均寿命女性延长5.44岁，男性延长6.73岁。